Un fondo specifico per il sostegno economico degli inquilini in affitto che non riescono più a pagare a causa dell’emergenza economica causata dal coronavirus e blocco delle esecuzioni immobiliari: sono queste le richieste avanzate da Manfredi Zammataro, segretario regionale siciliano dell’associazione per i consumatori Codici.







«La crisi generata dal Coronavirus – spiega Zammataro – sta colpendo la nostra economia, e fra le potenziali vittime non dobbiamo dimenticare le famiglie che non hanno una casa di proprietà e sono in affitto. Naturalmente, a soffrirne di più, della crisi in atto, saranno le fasce più deboli; anche se riconosciamo che in quest’ultimo periodo sono state previste forme di sostegno per diverse categorie, da parte del Governo Nazionale. Ciò nonostante, fino ad ora non si è notato alcun interesse per la categoria degli inquilini e di tutti coloro che vivono in affitto».





«Nessun sostegno – continua il segretario di Codici – nei confronti di coloro sulla cui testa pende la spada di Damocle di un’esecuzione immobiliare. In Sicilia la situazione è drammatica: sono state circa 20mila le esecuzioni immobiliari nel 2019, e oltre 2mila gli sfratti. Il Governo Nazionale deve prevedere forme di sostegno per gli inquilini e bloccare le esecuzioni immobiliari prima che tutto ciò si trasformi in una macelleria sociale che travolgerebbe centinaia di nuclei famigliari siciliani. Specie in questa fase, in cui il diritto alla casa va difeso senza se e senza ma. È importante stanziare fondi e agevolazioni per aiutare gli inquilini: non bastano 50 milioni di euro per il sostegno all’affitto del 2020 a fronte di una richiesta di, almeno, 300 milioni a livello nazionale».

«Inutile evidenziare come il problema degli inquilini, che si trovano nell’impossibilità di far fronte all’affitto a cascata, investano anche i proprietari degli immobili, i quali si ritroveranno a non incassare più l’affitto, ad avere un immobile vuoto su cui continuare a pagare le tasse, generando ulteriori problemi economici. Si intervenga quindi al più presto o sarà un dramma dalle proporzioni inaudite», ha concluso Zammataro.

