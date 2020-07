Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, le persone ad aver contratto il virus Sars-Cov-2, sono 241.956. A quanto pare, non si arresta la corsa del virus, con altri 138 nuovi contagi che si aggiungono al computo su detto; nonostante, poi, il numero degli ammalati attuali continui, invece, a diminuire: –467 nelle ultime ventiquattro ore, 14.242 globalmente. In generale, le stime di oggi – nuovamente in discesa –, 07 luglio 2020 (come riportato da ilmeteo.it), ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 192.815 (+574); i deceduti di Covid-19, 34.899 (+30); i ricoverati con sintomi, 940 (–6); 70 quelli in terapia intensiva (–2); e 13.232 i soggetti in isolamento fiduciario.











Il continuo saliscendi a cui è sottoposto il numero dei nuovi positivi al Coronavirus, lascia dedurre che il virus è ancora in mezzo a noi e potrebbe riesplodere da un momento all’altro. Specie, in seguito alle ultime novità nazionali inerenti focolai e voli provenienti dall’estero. Non sappiamo se l’Italia, qualora andasse incontro a una seconda ondata, riuscirà ad arginare brillantemente anche questa, ma siamo certi che se, adesso, rispettiamo le misure di contenimento del virus, andrà via per sempre. Non possiamo, e non vogliamo, l’immunità di gregge.

