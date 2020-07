Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, le persone che hanno contratto il virus Sars-Cov-2, sono 241.611. Numero che sale ancora, con un attuale aumento di +192 risultati positivi al tampone. Gli ammalati attuali, sono 14.642, e torna a crescere anche siffatto conteggio, con, al momento, +21 casi. In generale, le stime di oggi (come riportato da ilmeteo.it), 05 luglio 2020, ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 192.108 (soli +164, in netto calo rispetto alle settimane scorse); i deceduti di Covid-19, 34.861 (+7); i ricoverati con sintomi, 945 (+5); 74 quelli in terapia intensiva (+3); e 13.623 i soggetti in isolamento fiduciario.











Come visto, i calcoli tornano a salire, preoccupando non poco virologi e medici i quali lamentano irresponsabilità da parte del popolo italiano. Sarà, la causa, forse il fatto che si sia tornati a viaggiare a spostarsi da regione a regione? Oppure, sono davvero i cittadini italiani che non stanno minimamente rispettando le misure di contenimento del virus? Così facendo, la seconda ondata appare sempre più vicina, e qualora arrivasse, stavolta, l’Italia potrebbe non farcela a superarla indenne. Ma la paura sembra aver abbandonato gli italiani, e questo, probabilmente le si ritorcerà contro.

