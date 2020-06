Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, le persone ad aver contratto il virus Sars-Cov-2 sono 237.500. Finalmente è tornato a scendere il numero dei nuovi casi risultati positivi al tampone: +210 nelle ultime ventiquattro ore, rispetto a ieri in cui eravamo oltre i trecento. Ancora basso, invece, quello dei deceduti di Covid-19: soli +34 casi, cifra che porta il totale a 34.405. Per quanto riguarda le altre stime, oggi, 16 giugno 2020 (come riportato da ilmeteo.it), ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 178.526 (+1.516); gli attualmente ammalati di Coronavirus, 24.569 (–1.340); i ricoverati con sintomi, 3.301 (–188); 177 quelli in terapia intensiva (–30, somma, quindi, scesa sotto ai duecento ricoverati); e 21.091 i soggetti in isolamento fiduciario.











Parecchie regioni che, fino a una settimana fa, risultavano a zero contagi ormai da giorni, in quest’ultima settimana hanno visto risalire, seppur leggermente, il loro computo generale. Dato questo, si consiglia caldamente di evitare gli assembramenti e mantenere le dovute distanze di sicurezza – indossando guanti e mascherina. Non abbiamo ancora superato, del tutto, l’emergenza, pertanto, se vogliamo evitare la tanto pronosticata seconda fase di contagi, meglio agire responsabilmente.

