Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, sono 236.137 le persone che hanno contratto il virus Sars-Cov-2. È tornato a salire il numero dei nuovi casi risultati positivi al tampone: +379, nelle ultime ventiquattro ore), mentre si mantengono stabili – come riportato da ilmeteo.it – le altre stime; che oggi, 11 giugno 2020, ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 171.338 (1.399); i deceduti di Covid-19, 34.167 (+53); gli ammalati attuali di Coronavirus, 30.637 (–1.073); 4.131 i ricoverati con sintomi (–189); 236 quelli in terapia intensiva (–13); e 26.270 i soggetti in isolamento fiduciario.











Non è ancora stato sconfitto del tutto il virus, e a dirlo sono proprio gli scienziati. Tuttavia, alla luce delle continue contraddizioni che sopraggiungono da chi si sta occupando della situazione al livello globale, meglio comportarsi il più responsabilmente possibile ed evitare qualsiasi mossa che, azzardata, potrebbe condurre al peggio. Stare attenti è, all’attuale, la cosa migliore fare.

