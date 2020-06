Meno di un minuto (tempo di lettura)







Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, le persone che hanno contratto il virus Sars-Cov-2 sono 235.561. Come visibile, sale ancora la cifra, ma con un numero di nuovi casi inferiore rispetto a settimane fa. Tranne per quanto riguarda quello dei deceduti di Covid-19, in saliscendi ormai da giorni: +79 nelle ultime ventiquattro ore (ieri +65), 34.043 in totale. Ciò nonostante, però, torna a salire anche il computo riguardante i guariti/dimessi: +2.062 (168.646 globalmente), rispetto al giorno precedente in cui erano stati registrati solo 743 pazienti. In relazione alle altre stime di oggi, 09 giugno 2020 (come riportato da ilmeteo.it), esse ci riferiscono che: gli ammalati attuali di Coronavirus, sono 32.872 (–1.858); i ricoverati con sintomi, 4.581 (–148); quelli in terapia intensiva, 263 (–20); e 28.028 i soggetti in isolamento fiduciario.





Più della metà dei casi scoperti appartiene alla Lombardia, con molte regioni, invece, già a zero da due settimane (come la Basilicata). Cantare vittoria, tuttavia, non è ancora possibile, poiché i dati potrebbero tornare a salire costringendoci a segregarci nuovamente in casa; e per evitare questo, evitate gli assembramenti e continuate a rispettare le norme di sicurezza.

