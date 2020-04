Meno di un minuto (tempo di lettura)

Oggi, 13 aprile 2020, sono stati ufficialmente superati i 20 mila decessi. Infatti, nelle ultime ventiquattro ore sono +566 i morti da Coronavirus, con una somma complessiva di 20.465. Come riportato da ilmeteo.it, globalmente siamo a 159.516 persone che, dall’inizio dell’epidemia in Italia, hanno contratto il virus Sars-Cov-2; più nello specifico: i guariti/dimessi sono, all’attuale, 35.435 (+1.224, dato superante i 1.000 casi ormai da giorni); il numero dei contagi scende ancora, con soli +1.363 i quali portano la cifra a 103.616 singoli attualmente ammalati; i ricoverati in terapia intensiva, altrettanto, con –83 persone (3.260 al momento); quelli con sintomi, 28.023, e le persone in isolamento fiduciario, 72.333.











Sappiamo bene che le cifre non sono entusiasmanti (a parte quelle dei guariti/dimessi e dei ricoverati in terapia intensiva), ma per far sì che esse scendano ancora fino ad azzerarsi del tutto, dobbiamo rimanere a casa il più possibile. Anche se domani riapriranno moltissime attività esercenti e la tentazione sarà forte pur di uscire almeno un po’. Facciamo tutti la nostra parte (Cit.).

