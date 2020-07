Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, le persone ad aver contratto il virus Sars-Cov-2, sono 243.736; con un ulteriore incremento di +230 nuovi casi risultati positivi al tampone (cifra in salita rispetto a ieri). Sale anche il numero dei deceduti di Covid-19, che nelle ultime ventiquattro ore ha fatto registrare +20 vittime; per un totale, quindi, di 35.017 (superando la soglia di 35 mila morti). In generale, invece, le stime di oggi, 16 luglio 2020 (come riportato da Il Corriere della Sera), ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 196.246 (+230); gli ammalati attuali di Coronavirus, 12.473 (–20); 750 i ricoverati con sintomi (–47); 53 quelli in terapia intensiva (–4); e 11.670 i soggetti in isolamento fiduciario.











Bisogna continuare a rispettare le misure di contenimento del Coronavirus, altrimenti, siffatte cifre continueranno a scendere e salire senza azzerarsi mai. E tutti noi vogliamo tornare, il prima possibile, alla vita di tutti i giorni, ma così facendo, non accadrà mai. Pazienza, solo tanta pazienza (e buon senso).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.