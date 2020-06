Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, sono 235.278 le persone ad aver contratto il virus Sars-Cov-2. Da qualche giorno, ormai, non si registrano dati particolarmente entusiasmanti, con un leggero saliscendi solo nel numero dei nuovi casi e di quello dei decessi (+65, 33.964 in totale); nello specifico, invece (come riportato da ilmeteo.it), le stime di oggi, 08 giugno 2020, ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 166.584 (+747); gli ammalati attuali di Covid-19, 34.730 (–532); i ricoverati con sintomi, 4.729 (–135); quelli in terapia intensiva, 283 (–4); e 29.718 i soggetti in isolamento fiduciario.











Quasi tutte le regioni sono prossime allo zero contagi, con, infatti, la maggior parte dei nuovi casi in Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Piemonte. Anche i focolai non mancano, e si consiglia caldamente, infatti, di rispettare ancora, e nel miglior modo possibile, le misure di restrizione imposte dallo stato per il contenimento del virus. Quindi, no agli assembramenti per favore!

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.