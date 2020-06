Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, sono 236.305 le persone ad aver contratto il virus Sars-Cov-2. La situazione epidemiologica sembra essersi stabilizzata, ma il numero dei contagi non si abbassa, anzi, tende solo a salire: +379 nelle ultime ventiquattro ore. Nello specifico, invece (come riportato da Il Corriere della Sera), le stime di oggi, 12 giugno 2020, ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 173.085 (+1.747); i deceduti di Covid-19, 34.223 (+56); i soggetti attualmente ammalati di Coronavirus, 28.997 (–1.640); 3.893 i ricoverati con sintomi (–238); 227 quelli in terapia intensiva (–9); e 24.887 i singoli in isolamento fiduciario.











Non sappiamo quando si azzereranno del tutto i contagi, ma probabilmente dovremo imparare a convivere con il virus per, ancora, molto tempo. Fino ad allora, solo comportarsi responsabilmente farà uscire l’Italia dalla situazione di stallo in cui si trova.

