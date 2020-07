Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, le persone ad aver contratto il virus Sars-Cov-2, sono 242.149 – cifra in lieve diminuzione. Infatti, in generale vediamo che le stime lasciano ben sperare; e quelle di oggi, 08 luglio 2020 – come riportato da Il Corriere della Sera –, ci riferiscono proprio che: i guariti/dimessi, sono 193.640 (+825); i deceduti di Covid-19, 34.914 (–15); gli ammalati attuali di Coronavirus, 13.595 (–647); i ricoverati con sintomi, 899 (–41); 71 quelli in terapia intensiva (+1 nelle ultime ventiquattro ore); e 12.625 i soggetti in isolamento fiduciario.











Come visto, i numeri ci dicono che l’Italia è sulla strada giusta per superare, e sconfiggere, definitivamente il Coronavirus. Ciò nonostante, il classico “ma” torna a imperare, poiché il Covid-19 andrà via per sempre solo se continueremo, almeno per il momento, a rispettare le misure di sicurezza; e alla luce dei fatti e delle notizie, sta accadendo esattamente il contrario. Andiamo spediti, così facendo, verso la odiata seconda ondata di contagi? Ai posteri l’ardua sentenza.

