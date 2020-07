Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, le persone ad aver contratto il virus Sars-Cov-2, sono 243.230. Ulteriore incremento, nelle ultime ventiquattro ore, di +169 casi risultati positivi al tampone; e nonostante (questo) numero sia in discesa rispetto a ieri, è risalito quello dei deceduti di Covid-19: +13, 34.967 in totale – lieve come aumento, ma sinonimo che il virus esiste ancora ed è potenzialmente pericoloso. In generale, invece, le stime di oggi, 13 luglio 2020 (come riportato da Il Corriere della Sera), ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 195.106 (+178, cifra in netto calo dall’inizio del contagio); e 13.157 gli ammalati attuali di Coronavirus (–22).











Notizia davvero preoccupante del giorno è il record fatto registrare dai contagi nel mondo (compresa l’Italia): oltre 230 mila i nuovi pazienti, numero il quale lascia desumere che il virus sia leggermente fuori controllo. Da domani, 14 luglio 2020, entrerà in vigore un nuovo dpcm che ci indicherà come comportarci fino a data da destinarsi per evitare la circolazione del virus. E in casi come quello che sta attraversando l’Italia e il mondo intero, la responsabilità civile risulta essere l’unica soluzione al problema.

