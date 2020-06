Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, le persone che hanno contratto il virus Sars-Cov-2, sono 238.499. Scende ancora il numero dei deceduti di Covid-19, con soli +24 casi nelle ultime ventiquattro ore. Stabile quello dei nuovi contagi: +224 (34.634), nonostante, poi, il computo relativo agli ammalati attuali di Coronavirus stia diminuendo giorno dopo giorno: –240, 20.972 in totale. Per quanto riguarda, invece, le altre stime, oggi, 21 giugno 2020 (come riportato da ilmeteo.it), ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 182.893 (+440); i ricoverati con sintomi, 2.314 (-159); quelli in terapia intensiva, 148 (-4); e 18.515 i soggetti in isolamento fiduciario.











Stime positive in molte regioni, ma ancora, purtroppo, l’emergenza non è finita, costringendoci a dover continuare a rispettare le misure di sicurezza. Ma le seguono davvero tutti siffatte misure? Resta da appurare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.