Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in Italia sono 231.732 le persone ad aver contratto il virus Sars-Cov-2. E malgrado, seppur lentamente, la somma continui a crescere, quella degli ammalati attuali di Covid-19 scende sempre più, con un –2.980 nelle ultime ventiquattro ore (cifra che porta il totale a 47.986, quindi, a meno di 50 mila pazienti). Nello specifico, invece (come riportato da ilmeteo.it), le stime di oggi, 28 maggio 2020, ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 150.604 (+3.503); i decessi, 33.142 (+70, curva di nuovo in calo nonostante ieri si fosse andati, ancora, oltre i 150 casi); i ricoverati con sintomi, 7.379 (–360); quelli in terapia intensiva, 489 (–16, risultato che si azzererà, probabilmente, fra circa 10 giorni); e 40.118 i soggetti in isolamento fiduciario.











Sebbene, il timore costante sia quello di una seconda ondata di contagi, le su dette stime lasciano ben sperare. Inoltre, il presidente dell’Istituto di Virologia italiano confermerebbe, positivamente parlando, una lenta, benché completa, sparizione del Coronavirus, soprattutto in procinto delle alte temperature che, nelle prossime settimane, si apprestano ad arrivare. E se la speranza è sempre l’ultima a morire davvero, torneremo presto alla nostra vita di sempre; specialmente a riabbracciarci tutti senza alcun timore.

