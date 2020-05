Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, attualmente, sono 219.060 le persone che hanno contratto il virus Sars-Cov-2. E da ciò che si evince, il numero dei contagi sta scendendo ancora, facendo crescere molto lentamente la somma su detta. Nello specifico, però, le stime di oggi, 11 maggio 2020 (come riportato da ilmeteo.it), ci riferiscono che: i pazienti guariti/dimessi, sono 105.186 (+2.155); i deceduti, 30.560 (+165); i soggetti ancora ammalati di Covid-19, 83.324 (–1.518); i ricoverati con sintomi, 13.539 (–79, dato positivo ulteriormente in ribasso); quelli in terapia intensiva, 1.027 (–7, cifra piuttosto bassa rispetto ai giorni precedenti); e i singoli in isolamento fiduciario, 68.679.











Come visto, il computo dei degenti in terapia intensiva continua a scendere ancora, e si presume che se dovesse continuare così, fra dieci giorni si azzererà del tutto. Continuate, quindi, a rispettare le distanze, ed evitate, il più possibile, gli spostamenti non necessari: dimostriamo al mondo intero di essere davvero un grande Paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.