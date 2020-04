Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, sono 183.957 le persone che hanno contratto il virus Sars-Cov-2. Ciò nonostante, per il secondo giorno consecutivo non si registrano nuovi contagi (–528, 107.709 all’attuale). L’unico dato che, purtroppo, è soggetto a un saliscendi continuo è il numero dei decessi: +534 oggi, 21 aprile 2020, dato che porta il totale a 24.648 deceduti da Covid-19. Come riportato da ilmeteo.it, le altre stime riferiscono che: il calcolo dei guariti/dimessi sale a 51.600, +2.723; i ricoverati con sintomi sono 24.134 (–756 rispetto a ieri); quelli in terapia intensiva, 2.471 (–104, cifra ancora in calo, seppur molto lentamente nonostante la continuità delle misure restrittive); e 81.104 i soggetti in isolamento fiduciario.











I dati lasciano ben sperare, perché vuol dire che gli italiani stanno rispettando la quarantena e la distanza di sicurezza di almeno 1 metro gli uni dagli altri. Tuttavia, seppur impazienti, molti, che arrivi il 4 di maggio, si presume che le ordinanze subiranno pochi allentamenti, poiché il timore principale è quello che possa esserci una seconda ondata di contagi ancor prima delle previsioni; pertanto, si raccomanda – e anche noi di Voci di Città ci raccomandiamo – che continuiate a essere rispettosi (il più possibile) di quanto fatto finora: lasciarsi andare all’euforia non condurrà l’Italia fuori dall’emergenza; anzi…

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.