Il saliscendi del numero dei decessi continua ancora, con una lieve diminuzione di soli venti punti oggi, 15 maggio 2020, rispetto a ieri: +242, 31.610 in totale. La cifra che, invece, ormai da parecchi giorni è in discesa è quella degli ammalati attuali, con –4.370 casi, 72.070 (per il momento). Globalmente, tuttavia, sono 223.885 le persone che, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, hanno contratto il virus Sars-Cov-2; nello specifico (come riportato da ilmeteo.it): 120.205 (+4.917) i guariti/dimessi; 10.792 (–661) i ricoverati con sintomi; 808 (–47) quelli in terapia intensiva; e 60.470 i soggetti in isolamento fiduciario.











Da lunedì, ulteriori allentamenti alle misure di contenimento del Covid-19, ma bisognerà agire sempre e comunque con estrema responsabilità, evitando che i contagi possano ritornare a rialzarsi, allo stesso modo, i decessi. Solo così azzereremo, del tutto, le stime su dette.

