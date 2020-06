Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in Italia son 234.998 le persone ad aver contratto il virus Sars-Cov-2. Il numero dei contagi scende ancora, portandosi a meno di duecento unità; lo stesso, per quello riguardante i deceduti di Covid-19: 33.899 in totale, +53 nelle ultime ventiquattro ore. Nello specifico, invece (come riportato da ilmeteo.it), le stime di oggi, 07 giugno 2020, ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 165.837 (+759); gli ammalati attuali di Coronavirus, 35.262 (–615); 4.864 i ricoverati con sintomi (–138); 287 quelli in terapia intensiva (–6); e 30.111 i soggetti in isolamento fiduciario.











Risulta stazionaria, al momento, la curva epidemiologica nel Belpaese, e lascia ben sperare nel condurci verso la tanto agognata Fase 3. Tuttavia, fino ad allora e almeno per un po’, continuiamo a rispettare le norme di sicurezza: solo così ritorneremo, il prima possibile, ad abbracciarci tutti.

