1 minuto (tempo di lettura)

Dopo un mese e dieci giorni di quarantena e misure restrittive in atto contro il Coronavirus, il numero dei nuovi contagi sta continuando, già da qualche giorno, ad abbassarsi costantemente. Infatti, sebbene la somma delle persone attualmente ammalate sale a 108.257, oggi, 19 aprile 2020, si registrano (solo) 486 nuovi casi. Anche quello dei decessi è in discesa, con +443 (23.660 in generale). Globalmente, la somma ammonta a 178.972, ma nello specifico (come riportato da ilmeteo.it), le stime – oltre a quelle sopracitate – riferiscono che: 47.055 sono i guariti/dimessi (+2.128 al presente); 25.033 i ricoverati con sintomi (+26 rispetto a ieri); 2.635 quelli in terapia intensiva (–98); e 80.589 i soggetti in isolamento fiduciario.











Al contrario di quanto pensino alcuni, nell’attesa della Fase 2, in partenza il 4 maggio prossimo, la paura è quella che, secondo l’esponente italiano dell’Oms, Walter Ricciardi, il pericolo principale è quello di una nuova ondata epidemiologica; soprattutto in zone (come la Lombardia) in cui la situazione attuale, seppur in miglioramento, è particolarmente grave rispetto all’Italia intera. Pertanto, il consiglio è quello di riaprire con moderazione le varie attività, ritornando gradualmente alla vita precedente; poiché una (probabile) seconda ondata si avrà in autunno, ma potrebbe presentarsi prima, e con gli “interessi” qualora si allenti la presa adesso.

Fino a quando, infatti, non esisterà un vaccino, la minaccia è sempre imminente, e chi non ha seguito le disposizioni date all’inizio (come Gran Bretagna e Usa), adesso, ne sta pagando le conseguenze con un numero di decessi nettamente superiore all’Italia. In altri termini, ritorneremo, senz’altro, alla vita di sempre, ma fino a quando non potremo usufruire di un rimedio più che valido, saremo sempre in pericolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.