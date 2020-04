Meno di un minuto (tempo di lettura)

Sebbene, ieri, fossero 256 i nuovi risultati positivi al Coronavirus, oggi il conteggio è ritornato a scendere. Infatti, la cifra totale di chi, dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 in Italia, ha contratto il virus è di 199.414 casi; 105.813 sono, invece, le persone attualmente ammalate (–290). Nello specifico, però (come riportato da ilmeteo.it), le stime di oggi, 27 aprile 2020, ci riferiscono che: i guariti/dimessi sono 66.624 (+1.696); i decessi (dato ancora in calo), 26.977 (+333); 20.353, i pazienti ricoverati con sintomi (–1.109); 1.956 quelli ancora in terapia intensiva (–53); e 83.504 i soggetti in isolamento fiduciario.











I dati sono piuttosto rassicuranti, ma al momento fin troppo contenuti secondo le misure restrittive ancora in atto. Come detto dal presidente Conte, a poco a poco si allenteranno e potremo tornare a una maggiore libertà, ma fino ad allora bisogna cercare di restare il più possibile in casa (volenti o nolenti).

