Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, 201.505 (al momento) persone hanno contratto il virus Sars-Cov-2. In particolare, il numero dei contagi attuali è di 105.205 (–608), nel complesso, un dato in discesa già da qualche giorno. Nello specifico, invece, vediamo che le stime di oggi, 28 aprile 2020, ci riferiscono che: i decessi sono 27.359 (+382 all’attuale); 68.941 i guariti/dimessi (+2.317); 19.723 i ricoverati con sintomi (–630 rispetto a ieri); 1.863 quelli in terapia intensiva (–93); e 83.619 i soggetti in isolamento fiduciario.











Come su detto, i contagi scendono ancora, con un aumento vertiginoso (nonché positivo) dei pazienti guariti o dimessi; lo stesso, per coloro i quali hanno avuto bisogno della terapia intensiva. Purtroppo, però, siffatte valutazioni risultano ancora particolarmente contenute in base alle misure di contenimento tuttora in atto (e che solo il 4 di maggio prossimo subiranno un leggero allentamento), pertanto, si consiglia si continuare a rispettare le distanze e le disposizioni del governo al fine di contenere, ulteriormente, la diffusione del virus. Un qualsiasi cedimento farebbe vanificherebbe tutti i nostri sacrifici, quindi, pazienza!

