Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in Italia sono 232.664 le persone ad aver contratto il virus Sars-Cov-2. In assestamento, fra i dati, quello riguardante i nuovi contagi, in continuo saliscendi, invece, quello relativo ai decessi: +111 (ieri +87) nelle ultime ventiquattro ore, cifra, quindi, che porta il totale a 33.340 pazienti deceduti di Covid-19. Nello specifico (come riportato da Il Corriere della Sera), piuttosto, le stime di oggi, 30 maggio 2020, ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 155.633 (+2.789); gli ammalati attuali di Coronavirus, 43.691 (–2.484); i ricoverati con sintomi, 6.680 (–414); quelli in terapia intensiva, 450 (–25); e 38.606 i soggetti in isolamento fiduciario.











L’incessante saliscendi del numero dei morti, seppur basso da giorni, fa dedurre che il virus ancora c’è, è presente e non ha completamente perso la sua forza. Pertanto, onde evitare ulteriori contagi, nonché un rialzamento della curva epidemiologica che, a stento, sta rientrando in asse, continuate a rispettare le misure di sicurezza ed evitate, il più possibile, assembramenti vari. L’estate è ormai alle porte, aiutiamo il virus ad andarsene, non a ritornare.

