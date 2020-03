Meno di un minuto (tempo di lettura)

Risalgono nuovamente, e di parecchio, le stime riguardanti l’epidemia da Coronavirus in Italia. Come riportato da ilmeteo.it, solo oggi, 27 marzo 2020, i decessi si attestano, infatti, a 969, per un totale 9134 morti dall’inizio a ora. I nuovi contagi sono 5959 – 66.414 in tutto –, e i pazienti guariti, 10950 (+589 nelle ultime 24 ore). In relazione ai nuovi singoli risultati positivi al Covid-19, la Protezione Civile ha dichiarato che si tratta, malgrado le altre cifre, del numero più basso dall’inizio di marzo, somma che, quindi, lascerebbe ben sperare che si sia vicini al picco dei contagi – alla stregua, appunto, di quanto dichiarato anche dal governatore della Lombardia, Attilio Fontana.











I ricoverati con sintomi sono 26.029, quelli in terapia intensiva, 3.732 (+120), e le persone in isolamento fiduciario, 36.653. Per un totale, in definitiva, di 86.498 casi. Come visibile da questi numeri, la situazione sembra essere altalenante, segno che non tutti, a quanto pare, stiano rispettando le norme del governo. E per quanto il picco dei contagi dovrebbe arrivare (buon senso permettendo) entro giorno 31 marzo, fino ad allora, e ancor di più, dobbiamo rispettare la quarantena. Stringere la cinghia oggi, ci aiuterà ad allentarla il prima possibile (magari, domani).

