Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, le persone che hanno contratto il virus Sars-Cov-2, sono 241.184, con un +223 nelle ultime ventiquattro ore – cifra ancora in salita. In generale, invece, le stime di oggi (come riportato da Il Corriere della Sera), 03 luglio 2020, ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 191.467 (+384); i deceduti di Covid-19, 34.833 (+15); gli ammalati attuali di Coronavirus, 14.884 (–176); i ricoverati con sintomi, 956 (–7, parabola positiva in ascesa, con un numero, quindi, sempre inferiore alle mille unità); e 79 quelli in terapia intensiva (–3).











Tornano a salire i contagi in molte delle regioni che, nei giorni scorsi, avevano fatto registrare zero nuovi casi. Forse, qualcosa non starebbe funzionando come di dovuto? Se continuiamo a rispettare le dovute precauzioni, l’Italia riuscirà a uscire vittoriosa da questo tunnel, in caso contrario, la famosa seconda ondata di contagi si verificherà quanto prima; e stavolta, potrebbe essere irreversibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.