Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, le persone ad aver contratto il virus Sars-Cov-2, sono 242.639; con un incremento di +276 casi nelle ultime ventiquattro ore – cifra ancora in aumento già da qualche giorno. In generale, invece (come riportato da Quotidiano.net), le stime di oggi, 10 luglio 2020, ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 194.273 (+295); i deceduti di Covid-19, 34.938 (+12); gli ammalati attuali di Coronavirus, 13.428 (–31); i ricoverati con sintomi, 844 (–27); 65 quelli in terapia intensiva (–4); e 12.519 i soggetti in isolamento fiduciario.











Come abbiamo visto, quindi, la curva epidemica fa registrare un’impennata positiva, con cifre in continuo calo. L’unica che stenta a scemare è proprio quella dei nuovi contagi, e nonostante il fattore di rischio sia sceso ben sotto lo zero, un paziente può ancora contaminarne un altro; ecco perché si raccomanda caldamente di rispettare le norme di sicurezza. La seconda ondata di contagi sarebbe piuttosto pericolosa, e se vogliamo evitare che il presidente Conte prolunghi lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020, comportarsi responsabilmente è l’unica soluzione.

