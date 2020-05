Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, sono 223.096 le persone che hanno contratto il virus Sars-Cov-2. E da ciò che si evince, sì, sale ancora la cifra, ma, ciò nonostante, si abbassa ulteriormente quella degli ammalati attuali: –2.107, 76.440 in totale. Nello specifico, comunque (come riportato da ilmeteo.it), le stime di oggi, 14 aprile 2020, ci riferiscono che: 115.288 sono i pazienti guariti/dimessi (+2.747); 31.368 i deceduti per Covid-19 (+262); 11.453 i ricoverati con sintomi (–719); 855 quelli in terapia intensiva (–38); e 64.132 i soggetti in isolamento fiduciario.











Abbiamo visto, quindi, che l’unico numero in continuo saliscendi è quello dei decessi, oggi, ben oltre i duecento casi – rispetto ai giorni precedenti in cui, invece, sembrava essersi attestato al di sotto. Non sappiamo, di conseguenza, quando riusciremo ad arginare, da questo punto di vista, l’argomento Coronavirus. Una cosa è certa: impareremo a conviverci e diventerà, per tutti noi, una qualsiasi influenza; anzi, dobbiamo fare in modo che ciò accada, e nel più breve tempo possibile.

