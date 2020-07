Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, le persone ad aver contratto il virus Sars-Cov-2, sono 243.344; con un ulteriore incremento di +114 casi nelle ultime ventiquattro ore. Come vediamo, il numero dei contagi sta scendendo, ma risale quello dei deceduti di Covid-19, con un +17 fra ieri e oggi (ieri +13), cifra che porta il totale a 34.984. Le altre stime di oggi (come riportato da Il Mattino), 14 luglio 2020, invece, ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 195.441 (+335); gli ammalati attuali di Coronavirus, 12.919 (–238); i ricoverati con sintomi, 777 (+9); quelli in terapia intensiva, 60 (–5); e 12.082 i soggetti in isolamento fiduciario.











Molte regioni con i contagi ormai prossimi allo zero da settimane, adesso, stanno vedendo risalire le proprie stime – come la Sicilia che, solo oggi, ha fatto registrare un +15 nuovi casi, esattamente la metà della Lombardia la quale, all’opposto, ne ha censito solo +30. Non sappiamo se quanto sta succedendo sia colpa del popolo o di altri, ma forse è arrivato il momento di trovare una soluzione definitiva al problema, altrimenti, il futuro sarà esattamente come il passato appena trascorso.

