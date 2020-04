Meno di un minuto (tempo di lettura)

Il deputato alla Camera Eugenio Saitta, del Movimento Cinque Stelle, ha comunicato l’approvazione del decreto ministeriale sul Fondo Gasparrini, che consentirà la richiesta di sospensione dei mutui per la prima casa. «Sospendere i mutui per la prima casa – annuncia Saitta – è una misura di civiltà nel contesto di una gravissima emergenza dovuta al Coronavirus. Siamo andati incontro alle istanze delle famiglie, delle giovani coppie, di chi è un commerciante o un dipendente del privato ed è in fortissima sofferenza. Il nuovo decreto ministeriale stabilisce che i moduli per la richiesta debbono essere consegnati e presenti in tutte le banche. Tra le novità è possibile addebitare al Fondo Gasparrini il 50 per cento degli interessi connessi al periodo della sospensione, e non è più necessaria la presentazione del modello Isee».











«Una boccata d’ossigeno importante per i siciliani che già soffrivano a causa di una crisi economica devastante. Inoltre, l’accesso al fondo è stato esteso anche a lavoratori autonomi e liberi professionisti, e non si terrà conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo. Un grande risultato per fare in modo che nessuno sia lasciato solo, e un grazie al governo Conte per aver agito con così grande celerità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.