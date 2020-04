Meno di un minuto (tempo di lettura)

È ritornato a salire il numero dei contagi: +256 i nuovi singoli risultati positivi al Coronavirus, per un totale di 106.103 casi attualmente ammalati. 26.644, invece, i decessi dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 in Italia, solo +280 all’attuale. Globalmente (come riportato da ilmeto.it), la somma è salita a 197.675; nello specifico, le stime di oggi, 26 aprile 2020, ci riferiscono che: 64.928 sono i guariti/dimessi (+1.808); 21.372 i pazienti ricoverati con sintomi (–161); 2.009 quelli in terapia intensiva (–93); e 82.722 i soggetti in isolamento fiduciario.











L’unico consiglio assolutamente da seguire, al momento, è quello di restare a casa il più possibile, spostandosi solo per le vere necessità. Come abbiamo appena visto, infatti, il numero dei contagi è ritornato a salire, e non sappiamo se già domani si azzererà nuovamente; pertanto, il modo migliore per uscire da tutto questo, quanto prima, è evitare i contatti, dotarsi di guanti e mascherine, e uscire solo per le emergenze. Solo uniti ce la faremo, e senza sbagliare.

