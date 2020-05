Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, globalmente, sono 226.699 le persone che hanno contratto il virus Sars-Cov-2. E nonostante la curva epidemiologica sembra essersi assestata, con un calo continuo del numero dei contagi, e costante quello dei guariti, la cifra dei deceduti da Covid-19 è tornata a salire; con +162 attualmente (ieri, solo +99 casi), in totale, 32.169. Nello specifico (come riportato da ilmeteo.it), invece, le stime di oggi, 19 maggio 2020, ci riferiscono che: 129.401 sono i pazienti guariti/dimessi (+2.075); gli, tuttora, ammalati di Coronavirus, 65.129 (–1.424); 9.991 i ricoverati con sintomi (–316); 716 quelli in terapia intensiva (–33); e 52.278 i soggetti in isolamento fiduciario.











Fin quando non si rispetteranno le distanze di sicurezza, e le varie misure di contenimento, il virus non conoscerà una vera e propria riduzione, continuando a dilagare senza sosta. Mascherine, guanti, igienizzanti vari, e la distanza di almeno 1 metro gli uni dagli altri, devono essere il primo pensiero in questo momento. Agire con responsabilità significa questo, quindi fatelo!

