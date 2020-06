Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, le persone ad aver contratto il virus Sars-Cov-2, sono 238.159. Continua il saliscendi del numero dei decessi, nelle ultime ventiquattro aumentato di 23 unità: +66 casi, per un totale, quindi, di 34.514 (ieri, +43). Le altre stime, al contrario (come riportato da Il Corriere della Sera), si mantengono stabili, e oggi, 18 giugno 2020, ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 180.544 (+1.089); 23.101, gli attualmente ammalati di Covid-19 (–246); 2.867, i ricoverati con sintomi (–246); e 168 quelli in terapia intensiva (+5, cifra, di conseguenza, in leggero aumento).











Continuare a rispettare le norme di sicurezza sembra l’unica soluzione plausibile per azzerare tutte le stime su dette. Ce la faremo quindi? Ai posteri l’ardua sentenza.

