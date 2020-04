Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, sono 172.434 le persone che hanno contratto il virus Sars-Cov-2. Nello specifico, però (come riportato da ilmeteo.it), le stime di oggi, 17 aprile 2020, riferiscono che: i nuovi contagi son solo 355 (cifra che porta la somma totale a 106.962 persone attualmente ammalate); 42.727 i guariti/dimessi (+2.563, record, fino ad ora, assoluto); 22.745 i decessi (+575, curva, da qualche giorno, in continuo saliscendi); 25.786 i ricoverati con sintomi (in diminuzione già da, circa, tre giorni); 2.812 quelli in terapia intensiva (–124, dato estremamente importante e indice che le misure di contenimento stanno funzionando); e 78.634 i singoli in isolamento fiduciario.











È ufficiale: la tanto attesa Fase 2 partirà il 4 maggio prossimo. E in tal senso, sono state assegnate delle classi di rischio (mediante dei colori) alle varie attività esercenti che ripartiranno. Qui è possibile prendere visione di quali attività, e quale colore, vi sia stato assegnato. In ogni caso, una sola è la sicurezza: si sta lavorando duramente affinché non ci si lasci sfuggire, di mano, alcuna mossa, poiché l’ondata di contagi potrebbe ripartire in ogni momento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.