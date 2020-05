Meno di un minuto (tempo di lettura)

Continua a scendere il numero dei contagiati: –1.513 nelle ultime 24 ore, il che porta la cifra a 98.467 persone che, al momento, risultano ancora ammalate. Globalmente, la somma sale a 213.013 casi i quali, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, hanno contratto il virus Sars-Cov-2; nello specifico, invece (come riportato da ilmeteo.it), le stime di oggi, 05 aprile 2020, ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 85.231 (+2.352); i decessi, 29.315 (+236, dato ancora in aumento); 16.270 sono i ricoverati con sintomi (–553); 1.427 quelli in terapia intensiva (–52); e 80.770 i soggetti in isolamento fiduciario.











La Fase 2 sembra iniziata bene, con dati che non lasciano registrare rialzi, a parte quello dei deceduti in continuo saliscendi. E nonostante, molti, si siano lasciati andare a una sorta di euforia per questa piccola ripartenza, bisogna perseverare nel rispetto delle norme affinché il Covid-19 sparisca per sempre dalle nostre vite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.