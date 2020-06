Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dopo quattro mesi e mezzo, oggi, 27 giugno 2020, si è registrato il numero più basso di deceduti da Covid-19: soli +8 casi, cifra che porta il totale, quindi, a 34.716. in generale, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, le persone ad aver contratto il virus Sars-Cov-2 sono 240.136 (+175 nelle ultime ventiquattro ore); mentre le stime odierne (come riportato da ilmeteo.it), invece, ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 188.584 (+969); gli ammalati attuali di Coronavirus, 16.836 (–802); i ricoverati con sintomi, 1.260 (–94); 97 quelli in terapia intensiva (–8, cifra scesa, finalmente, sotto alle cento unità); e 15.479 i soggetti in isolamento fiduciario.











Curva epidemiologica, positiva, in ascesa, con stime giornaliere che lasciano ben sperare verso la guarigione completa di tutti coloro i quali risultano ancora ammalati. Tuttavia, la paura resta immutata e rivolta tutta verso la temuta seconda ondata di contagi, pertanto, si raccomanda, e ci raccomandiamo, caldamente di rispettare le misure di contenimento – ancora in atto, per chi non lo sapesse.

