Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, le persone ad aver contratto il virus Sars-Cov-2, sono 244.434; con un ulteriore incremento, nelle ultime ventiquattro ore, di +218 casi risultati positivi al tampone (cifra in diminuzione). Quasi azzerati, al momento, i deceduti di Covid-19, in cui, fra ieri e oggi, si sono registrati solo +3 decessi (35.045 in totale). In generale, invece, le stime odierne (come riportato da Il Corriere della Sera) ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 196.949 (+143); gli ammalati attuali di Coronavirus, 11.648 (–720); i ricoverati con sintomi, 743 (–14); 49 quelli in terapia intensiva; e 11.648 i soggetti in isolamento fiduciario.











Dati simili lasciano ben sperare, ma perché si mantengano tali e, anzi, continuino a scendere, è importantissimo perseverare nel rispetto di quelle norme ancora valide e atte a contenere l’espansione del virus. Si presume che manchi meno di un mese alla fatidica Fase 3, ma perché divenga ufficiale, il numero dei contagi e le restanti stime dovranno mantenersi stabili e sotto controllo. D’altronde, solo insieme vinceremo!

