La curva epidemica del Coronavirus, in Italia, è sempre più in discesa. Infatti, se fino a qualche giorno fa si registrava qualche contagio giornaliero, all’attuale, gli unici dati che fanno aumentare il computo generale riguardano i guariti/dimessi e i decessi. In tal proposito, sale a 189.973 il numero delle persone che hanno contratto il virus Sars-Cov-2; nello specifico (come riportato da ilmeteo.it), le stime di oggi, 23 aprile 2020, ci riferiscono che: i pazienti guariti/dimessi sono 57.576 (+3.033 al momento); 25.549 i decessi (+464, parabola in continuo saliscendi da giorni ormai); i ricoverati con sintomi, 22.871 (–966); quelli in terapia intensiva, 2.267 (–117, dato particolarmente importante, ma ancora basso secondo la durata delle misure restrittive); e 81.710 i singoli in isolamento fiduciario.











È arrivato ufficialmente il via libera per gli spostamenti dal presidente Conte, il quale ha dichiarato che, dal 4 maggio prossimo, ci si potrà spostare da un paese, o città, all’altro/a; ma sempre, comunque, rispettando le dovute distanze e senza mai uscire dalla propria regione (fonte: ilmeteo.it). Nei giorni successivi – non prima del 18 maggio però – ripartiranno anche diverse attività esercenti come bar, ristoranti e stabilimenti balneari, ma solamente se il numero dei contagi si manterrà basso come in questo momento. Ritorneremo, quindi, alla vita di tutti i giorni, ma dovremo farlo imparando a convivere con il virus.

