Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, sono quasi duecentomila i contagi (192.994 per l’esattezza). 106.527 sono i soggetti attualmente ammalati di Covid-19 (–321 rispetto a ieri), ma nello specifico (come riportato da ilmeteo.it), le stime di oggi, 24 aprile 2020, ci riferiscono che: 60.498 sono, globalmente, i pazienti guariti/dimessi (+2.922); 25.969 i decessi (+420); 22.068 i ricoverati con sintomi; 2.173 quelli in terapia intensiva (–94 nelle ultime ventiquattro ore); e 82.286 i singoli in isolamento fiduciario.











La somma di chi, ancora, sta combattendo con il Coronavirus, al momento si arricchisce di nuovi numeri solo grazie ai guariti/dimessi e ai decessi; per il resto, vediamo che da diversi giorni i contagi (come sperato) si sono azzerati e non si registrano nuovi casi. La tanto attesa Fase 2 è prossima, e potremo ritornare (gradualmente) alla vita di prima solo se continueremo a rispettare, fino al 4 di maggio, le misure di contenimento del virus. Divisi, ma uniti, ce la faremo.

