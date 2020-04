Meno di un minuto (tempo di lettura)

È boom di guariti/dimessi oggi: infatti, essendoci 2.500 casi non conteggiati, nei giorni scorsi, in Emilia-Romagna, nelle ultime ventiquattro ore il numero in questione è salito a 75.945 (+4.693). In totale, vediamo che, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, le persone ad aver contratto il virus Sars-Cov-2 sono 205.463; nello specifico (come riportato da ilmeteo.it), invece, le stime di oggi, 30 aprile 2020, ci riferiscono che: i soggetti attualmente ammalati di Covid-19 sono 101.551 (–3.106); i decessi, 27.967 (+285, al momento); 18.149, i ricoverati con sintomi (–1.061); 1.694 quelli in terapia intensiva (–101); e 83.619 i singoli in isolamento fiduciario.











I contagi stanno decrescendo sempre più in ogni regione (anche in Lombardia), e in alcune, già si è vicini allo zero. Sappiamo che il periodo d’incubazione è quello che fa aumentare il numero dei contagi, pertanto, chi ha il minimo sospetto di aver contratto il virus deve rimanere in casa e non mettere in pericolo la propria di vita e quella degli altri. Solo uniti ce la faremo.

