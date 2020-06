Meno di un minuto (tempo di lettura)

Sale ancora il numero delle persone che, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, hanno contratto il virus Sars-Cov-2. Al presente, infatti, il totale ci dice che sono 234.531, nello specifico, invece (come riportato da ilmeteo.it), le stime – di oggi, 05 giugno 2020 –, ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 163.781 (+1.886); i deceduti di Covid-19, 33.774 (+85); gli ammalati attuali di Coronavirus, 36.976 (–1.453 nelle ultime ventiquattro ore); 5.301 i ricoverati con sintomi (–202); 316 quelli in terapia intensiva (–22, dato in discesa ormai da settimane e prossimo, quindi, all’azzeramento); e 32.588 i soggetti in isolamento fiduciario.











Il virus circola ancora, secondo gli esperti, e nonostante il fattore di contagio sia sceso sotto l’1, si consiglia caldamente di rispettare le misure restrittive, evitando gli assembramenti, e continuando a utilizzare guanti e mascherine. Niente di così complicato, no?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.