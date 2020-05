Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in Italia sono 232.248 le persone ad aver contratto il virus Sars-Cov-2. E nello specifico, come riportato da ilmeteo.it, le stime di oggi, 29 maggio 2020, ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 152.844 (+2.240); i deceduti di Covid-19, 33.229 (+87 nelle ultime ventiquattro ore); i pazienti attualmente ammalati di Coronavirus, 46.175 (–1.811); i ricoverati con sintomi, 7.094 (–385); quelli in terapia intensiva, 475 (–14); e 38.606 i soggetti in isolamento fiduciario.











Aumenta il numero delle regioni con sempre meno contagi. Le uniche a mantenere sempre alta la cifra sono la Lombardia, il Piemonte e l’Emilia-Romagna, al contrario della maggior parte le quali fanno registrare sempre meno casi. Sarà forse dovuto al rispetto, o meno, delle restrizioni? Ai posteri l’ardua sentenza.

