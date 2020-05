Meno di un minuto (tempo di lettura)

Continua a crescere il numero delle persone che, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, hanno contratto il virus Sars-Cov-2 (nonostante, comunque, le stime giornaliere riportino, ormai, solo il numero di pazienti guariti o deceduti, e non di nuovi contagi). La somma totale, al momento, è di 217.185 casi, ma nello specifico (come riferitoci da ilmeteo.it oggi, 08 maggio 2020), vediamo che: 87.961 sono i soggetti attualmente ammalati di Covid-19 (–1.663); 30.201 quelli deceduti (+243); 99.023 i guariti/dimessi (+2.747); 14.636 i pazienti ricoverati con sintomi (–538); 1.168 quelli in terapia intensiva (–143); e 72.157 i singoli in isolamento fiduciario.











Secondo gli studiosi impegnati con il Coronavirus in Italia, la direzione intrapresa dal nostro Paese è giusta, e continuando a rispettare, ancora oggi, le distanze di sicurezza e le normative al momento vigenti, abbiamo buone probabilità di uscirne quanto prima. Non a caso, continuano a svuotarsi le terapie intensive e diminuiscono le persone in isolamento o ricoverate con sintomi, quindi, è probabile che abbiano ragione.

