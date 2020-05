Meno di un minuto (tempo di lettura)

Forse stiamo per raggiungere l’obiettivo tanto agognato, ovvero, quello di veder stabilizzare, nonché scendere sempre più, la curva epidemiologica del Coronavirus in Italia. Infatti, nelle ultime 24 ore, solo +99 sono i deceduti da Covid-19, cifra che porta il computo generale a 32.007. E anche se, globalmente, le persone che hanno, dall’inizio dell’epidemia, contratto il virus Sars-Cov-2 sono 225.886, nello specifico (come riportato da ilmeteo.it), le stime di oggi, 18 maggio 2020, ci riferiscono che: 127.326 sono i guariti/dimessi (+2.366); gli ammalati attuali di Coronavirus, 66.553 (–1.798); 10.307 i ricoverati con sintomi (–104); quelli in terapia intensiva, 749 (–13); e 52.278 i soggetti in isolamento fiduciario.











Le somme su dette parlano da sole, lasciando dedurre che siamo non lontani dalla meta. Tuttavia, potremmo ancora allontanarci qualora ci si lasciasse andare a un’euforia che, immediatamente, richiuderebbe ogni attività esercente che, oggi, hanno ripreso a lavorare fra mille difficoltà (soprattutto economiche). Pertanto, nonostante le belle temperature e il sole, cerchiamo di rispettare ancora le misure di contenimento, facendo sì che il Coronavirus perda completamente di potenza e il fattore di contagio R divenga uguale a 0. Ci vuole solo tanta pazienza, e ne usciremo più forti di prima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.