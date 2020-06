Meno di un minuto (tempo di lettura)

Parabola positiva del Coronavirus in Italia ancora in ascesa. Infatti, nonostante il numero di chi, dall’inizio dell’epidemia, ha contratto il virus Sars-Cov-2 – +113, 228.833 in totale; cifra, quindi, scesa sotto alle duecento unità –, nelle ultime ventiquattro ore, quello dei decessi ha enumerato soli +18 casi (34.675 in tutto), anch’esso, ulteriormente diminuito. In generale, invece (come riportato da Il Corriere della Sera), le stime di oggi, 23 giugno 2020, ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 184.585 (+1.159); gli attualmente ammalati di Coronavirus, 19.573 (–1.064); i ricoverati con sintomi, 1.853 (–185); e 115 quelli in terapia intensiva (–12).











Le stime di oggi sono le più basse dagli inizi di marzo a oggi, cosa che lascia ben sperare verso l’arrivo anticipato della tanto agognata Fase 3. Ce la farà l’Italia? Ai suoi cittadini l’ardua sentenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.