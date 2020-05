Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in Italia sono 230.158 le persone ad aver contratto il virus Sars-Cov-2. Ancora inferiore alle cento unità il numero dei decessi: +92 nelle ultime ventiquattro ore, 32.877 in totale. Le altre stime di oggi, 25 aprile 2020 (come riportato da ilmeteo.it), ci riferiscono, invece, che: i guariti/dimessi, sono 141.981 (+1.502); coloro, attualmente, ammalati di Covid-19, 55.300 (–1.294); i pazienti ricoverati con sintomi, 8.185 (–428); quelli in terapia intensiva, 541 (–12); e i soggetti in isolamento fiduciario, 46.574.











Uno dei dati più incoraggianti di oggi è quello interessante le regioni (e una città) che non hanno fatto registrare nemmeno un caso oggi: Umbria, Bolzano, Calabria, Molise, Basilicata; ben 5 quindi. E anche la Lombardia nondimeno sta vedendo abbassarsi sempre più le relative cifre. In altre parole, epidemia quasi azzerata quindi?

