Dall’inizio della quarantena, sono 181.228 le persone che hanno contratto il virus Sars-Cov-2. Nello specifico, però – come riportato da ilmeteo.it –, le stime di oggi riferiscono che: il numero dei contagi è sceso di –20 unità, ovverosia, zero nuovi casi accertati oggi, 20 aprile 2020 (quindi, 108.237 il totale dei pazienti attualmente ammalati); i guariti/dimessi, 48.877 (+1.822 rispetto a ieri); i decessi (unica cifra stazionaria e in discesa lievemente), 24.114 (+454); i ricoverati con sintomi, 24.906 (–127, somma, anch’essa, in calo); quelli in terapia intensiva, 2.573 (–62 degenti); e 80.758 i soggetti in isolamento fiduciario.











È una grande notizia quella dell’attuale (e speriamo non momentaneo) azzeramento dei contagi, ma essendo, ancora, in piena emergenza, mollare la presa non è possibile, e, anzi, rappresenterebbe l’anticamera di una nuova ondata. Pertanto, fino al 4 maggio prossimo bisogna restare in casa il più possibile, uscendo solo per vere necessità.

