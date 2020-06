Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, in Italia sono 233.197 le persone ad aver contratto il virus Sars-Cov-2. E nonostante la cifra continui a salire ancora – seppur molto più lentamente rispetto a prima –, nello specifico (come riportato da ilmeteo.it), le stime di oggi, 01 giugno 2020, ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 158.355 (+848 nelle ultime ventiquattro ore); i deceduti di Covid-19, 33.475 (soli +60, cifra sotto alle cento unità da giorni ormai); i pazienti attualmente ammalati di Coronavirus, 41.367 (–708); coloro ricoverati con sintomi, 6.099 (–288); 424 quelli in terapia intensiva (–11); e 34.844 i soggetti in isolamento fiduciario.











Alla luce dei su detti dati, la situazione del Coronavirus in Italia è più che positiva, con, inoltre, parecchie regioni a zero contagi già da più di una settimana. Fra queste: l’Umbria per il sesto giorno consecutivo; la Calabria per il quinto giorno successivo; il Molise per il terzo giorno, e la Basilicata per l’ottavo. A quest’elenco, anche se da oggi solamente, si aggiungono anche la Sicilia e le Marche, mentre le restanti regioni continuano a far registrare sempre qualche nuovo caso. È quasi azzerata davvero, quindi, l’epidemia nel Belpaese? Se proseguiremo con il rispetto delle ordinanze, probabilmente sì.

