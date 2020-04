Meno di un minuto (tempo di lettura)

Se, prima, si poteva avere qualche dubbio in merito alle misure di contenimento in atto, adesso siamo più che sicuri che stanno funzionando perfettamente. Infatti, oggi, 14 aprile 2020, il numero dei nuovi contagi è sceso sotto ai mille casi, attestandone solo 675 (104.291 la cifra generale di chi, attualmente, è affetto dal Coronavirus). La somma totale, per il momento, è di 162.488 persone che, dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 in Italia, hanno contratto il virus; ma nello specifico, le stime (attuali) riferiscono che: 21.067 sono i decessi (+602); 37.130 i guariti/dimessi (+1.695, al momento); i ricoverati con sintomi, 28.011; quelli in terapia intensiva, 3.186 (–74, dato positivo e in calo, ormai, da giorni); e 73.094 i singoli in isolamento fiduciario.











Il dato che incoraggia maggiormente, come riportato da ilmeteo.it, è quello dei ricoverati in terapia intensiva, seppur ancora troppo basso in base alle restrizioni vigenti fino al 4 maggio prossimo. Tuttavia, circolano, di già, le notizie inerenti all’estate 2020, la quale si svolgerà, con molte probabilità, come sempre, ma con mascherine e guanti al seguito, e con delle sedie sdraio un po’ fuori dall’ordinario. Niente vacanze fuori dall’Italia, ma solo dentro il territorio nazionale, evitando, allo stesso tempo, contatti particolarmente ravvicinati soprattutto con le persone anziane (come consigliato dalla presidente della commissione europea, Ursula Von Der Leyen). In altre parole, quindi, quantunque le misure di contenimento dovessero allentarsi a breve, sarà necessario continuare a mantenere le distanze finché non arriverà il vaccino.

