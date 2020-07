Meno di un minuto (tempo di lettura)

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, le persone che hanno contratto il virus Sars-Cov-2, sono 242.827. Registrati, nelle ultime ventiquattro ore, ulteriori 188 nuovi casi risultati positivi al tampone. In generale, invece (come riportato da ilmeteo.it), le altre stime di oggi, 11 luglio 2020, ci riferiscono che: i guariti/dimessi, sono 194.579 (+306); i deceduti di Covid-19, 34.945 (+7); gli ammalati attuali di Coronavirus, 13.303 (–125); i ricoverati con sintomi, 826 (–18); 67 quelli in terapia intensiva (+2); e 12.410 i soggetti in isolamento fiduciario.











Come su detto, l’Italia non è, purtroppo, ancora fuori dall’emergenza Coronavirus, e con il passare dei giorni, la seconda ondata di contagi sembra sempre più vicina. La sua curva epidemiologica sale e scende, e il virus, difatti, non tende ad arrestarsi. In altre parole, quindi, può darsi che il Belpaese potrebbe ritrovarsi nuovamente chiuso da un momento all’altro.

