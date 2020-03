Meno di un minuto (tempo di lettura)

Come dedotto dal titolo, la situazione giornaliera riguardante il Coronavirus torna a essere piuttosto preoccupante. Come riporta ilmeteo.it, oggi, 26 marzo 2020, sono aumentate ex novo le stime, soprattutto in relazione ai contagi e ai decessi; le quali, rispettivamente, sono: +6.153 i pazienti risultati positivi al Covid-19 – solo, appunto, nelle ultime 24 ore –, cifra che porta il totale a 62.013; e +662 i morti, per un calcolo complessivo di 8.165 deceduti.











Dato sempre positivo, invece, è quello dei guariti, con +999 casi in più rispetto a ieri, 10.361 dall’inizio dell’epidemia. Gli ammalati ricoverati con sintomi salgono a 24.753, e quelli in terapia intensiva, a 3.612, +123. Infine, 33.648 sono le persone attualmente in isolamento fiduciario, perché con sintomi non allarmanti (anche se possibilmente positivi al tampone). In generale, quindi, in Italia sale a 80.539 il numero dei singoli che hanno contratto il virus Sars-Cov-2.

In altri termini, non è possibile, almeno fino alla fine del mese, ipotizzare quando l’Italia sarà fuori dall’emergenza Coronavirus. Secondo i virologi, il picco sarà raggiunto intorno al 31 marzo, ma i contagi, con molta probabilità, cresceranno fino alle metà di aprile, con il triste auspicio che essi arriveranno a toccare i 250 mila casi. E saremo anche ripetitivi, ma vi preghiamo di restare a casa il più possibile, poiché, come affermato anche dal presidente Conte, “restiamo distanti oggi per abbracciarci più forte domani”. Uniti ce la faremo!

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.