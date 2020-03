Meno di un minuto (tempo di lettura)

Come dedotto dal titolo, vi è una leggerissima flessione positiva nei dati riguardanti il Coronavirus. Solo i decessi, fattisi registrare oggi, 22 marzo 2020, sono 651, per una somma complessiva di 5.476 persone. 5.560 in più sono i soggetti risultati positivi al Covid-19 – per un totale, quindi, di 46.638 –, con, al contrario, ben 952 pazienti guariti; dato consistente che fa maturare la stima a ben 7.024. 19.846 sono i singoli ricoverati con sintomi, 3.009 in terapia intensiva, e 23.783 in isolamento fiduciario. Il computo, in conclusione, si aggira intorno alle 59.138 persone.











Come riportato da Il Corriere della Sera, Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità, ha dichiarato che i dati in questione sono in lieve declino, sebbene questo, comunque, non possa fare ben sperare in una ripresa delle funzioni, nel prossimo futuro, senza, innanzitutto, aver atteso il passaggio anche di quest’altra settimana, cruciale per capire se le misure di contenimento stiano funzionando o meno. Difatti, essendo, esse, state attuate da, pressappoco, il 10 marzo scorso, ci vogliono all’incirca tre settimane prima di capire se tutto stia andando per il meglio. E senza mai abbassare la guardia.

Tuttavia, sia il presidente della Protezione Civile, Borrelli, che Locatelli, in ogni, ormai, quotidiana conferenza stampa, raccomandano il massimo della prevenzione evitando, quanto più possibile, di uscire, e di mettere in atto le norme igieniche da giorni sollecitate. Tutto andrà per il meglio, ma solo se collaboriamo riusciremo a sconfiggere il Coronavirus.

